Çocukların uzun süredir beklediği kar yağdı
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Çocukların uzun süredir beklediği kar yağdı

DÜZCE (İHA) – Kış mevsiminde bir türlü yağmayan ve Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği kar, şehrin yüksek kesimlerine gece saatlerinde düştü.

21.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:35
Çocukların uzun süredir beklediği kar yağdı

(İHA) – Kış mevsiminde bir türlü yağmayan ve Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği kar, şehrin yüksek kesimlerine gece saatlerinde düştü. Karın yağdığı bölgelerden olan 'de sabah kar yağışına uyanan çocuklar, soluğu dışarıda aldı.


Bahçeşehir bölgesinde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sonrasında çocuklar soluğu dışarıda aldı. Kar topu savaşı yapan çocuklar daha sonra kardan adam yaparak bu anın tadını doyasıya yaşadı. Çocuklar uzun süredir beklenen kar yağışının gelmesi ile çok mutlu olduklarını dile getirirlerken, kar yağışının devam etmesini istediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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