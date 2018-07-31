Çocukların Üzerine Kilitli Parke Taşı Düştü: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarı üzerindeki kilitli parke taşlarının oyun oynayan çocukların üzerine düşmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım çalışmasının sürdüğü Kayalıpınar Mahallesi'nde istinat duvarı üzerindeki kilitli parke taşları oyun oynayan çocukların üzerine düştü.

Vatandaşların yardımıyla taşların altından çıkarılan çocuklardan yaralanan Mustafa Akbulut ve Mehmet Mustafa Atuğ, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuklar, Mardin ve Batman'daki hastanelere sevk edildi.