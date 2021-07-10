Çocukların uçurtma sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların uçurtma sevinci

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Çocukların uçurtma sevinci Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocukların uçurtma sevinci

HAKKARİ - Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Hakkari'de yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle gündeme gelen Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi. Kent parkta düzenlenen ve çocukların aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, Başkan Yardımcısı Gülçin Kaya ile birlikte yaptıkları uçurtmaları çocuklara dağıtarak, çocuklarla birlikte uçurtma yaptı.

Etkinlikte oldukça heyecanlı anlar yaşayan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, şenlikle ilgili açıklamada bulunan Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, "Çocukluğumuzun en güzel anlarını, uçurtmalar süsler. Bu nedenden dolayı uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarımız, aileleri ile beraber katılıp gönüllerince eğlendiler. Ben etkinliğin gerçekleştirmesinde emeği geçen Hakkari Valiliği başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların uçurtma sevinci
Çocukların uçurtma sevinci
Çocukların uçurtma sevinci
Çocukların uçurtma sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların uçurtma sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 18:55:13. #1.15#

title