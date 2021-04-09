Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı
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Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Orhan Göçer - Haberler | Güncel

İzmir'de şehir içi ulaşım araçlarından tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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İzmir'de şehir içi ulaşım araçlarından tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Konak ilçesinin Alsancak semtinde Lozan Meydanı ve Alsancak Garı arasında sefer yapan tramvaya hareket halindeyken yaşları 8 ila 10 arasında değişen çocuklar çıktı.

Tramvayın silecek kısmına ve kapılarına asılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğunu, trafikteki bazı araçlarda bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı
Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı
Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Göçer

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