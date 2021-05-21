Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu

Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da çocukların torpil atması sonucu çıktığı tahmin edilen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'da çocukların torpil atması sonucu çıktığı tahmin edilen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişindeki ormanlık alanda başladı. Evlerinin hemen yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına mahalle sakinleri çeşmelere taktıkları hortum ve küreklerle müdahalede bulundu.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının yerleşim yerlerinin yakınında olması, mahalle sakinlerini endişelendirirken, mahalle sakinleri yangın ekipleri gelinceye kadar çeşmelere taktıkları hortum ve ellerindeki küreklerle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Çocukların torpil attığı iddiası

Yangın yerindeki vatandaşlar, yangının ormanlık alanda oynayan çocukların torpil patlatmasından kısa bir süre sonra başladığını belirterek, yangının sebebinin çocukların patlattığı torpil olduğunu iddia ettiler. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların iddiası doğrultusunda araştırmalara başladı. - ANTALYA

Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Sibel Can Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:32:17. #1.13#

title