Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı, mahalleli seferber oldu

Antalya'da çocukların torpil atması sonucu çıktığı tahmin edilen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'da çocukların torpil atması sonucu çıktığı tahmin edilen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişindeki ormanlık alanda başladı. Evlerinin hemen yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına mahalle sakinleri çeşmelere taktıkları hortum ve küreklerle müdahalede bulundu.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının yerleşim yerlerinin yakınında olması, mahalle sakinlerini endişelendirirken, mahalle sakinleri yangın ekipleri gelinceye kadar çeşmelere taktıkları hortum ve ellerindeki küreklerle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Çocukların torpil attığı iddiası

Yangın yerindeki vatandaşlar, yangının ormanlık alanda oynayan çocukların torpil patlatmasından kısa bir süre sonra başladığını belirterek, yangının sebebinin çocukların patlattığı torpil olduğunu iddia ettiler. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların iddiası doğrultusunda araştırmalara başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı