Çocukların teslim olması, evlat nöbetindeki ailelerin umutlarını çoğalttı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ilk günkü kararlılıkla sürerken, çocukların tek tek teslim olması umutlarına umut oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ilk günkü kararlılıkla sürerken, çocukların tek tek teslim olması umutlarına umut oldu. Oğlunun fotoğrafını öpen evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, "Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti tüm kararlılıkla devam ediyor.

2 yıla yakındır HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer'in oğluna, Güllü Turan'ın kızına ve Hayriye Akyüz'ün kardeşine kavuşması ailelerin umutlarına umut oldu.

Çocuklarına kavuşacaklarının umutlarını taşıdıklarını ve bütün çocukların dağdan gelip teslim olmasını isteyen, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, çocukların terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok sevinçli olduğunu ve kendi çocuklarının da bir önce teslim olmasını istedi.

"2 YILDA 31 EVLADIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU"

1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve oğlunu alıncaya kadar HDP il binası önünde ayrılmayacağını aktaran anne Üçdağ, "Eylem yaptığımız 3 Eylül 2019'dan bugüne 31 evladımız terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Çocukların teslim olmasıyla umutlarımız daha da çoğaldı ve çok mutlu olduk. Dağdan kaçıp gelenler de bizim evlatlarımız ve inşallah bizim evlatlarımız da bir an önce akılları başlarına gelip kaçıp gelecekler. Bizler burada onları beklemeye ve alıncaya kadar nöbette olmaya devam edeceğiz" dedi.

"OĞLUM BEN SENİN ORADA ÖLMENİ İSTEMİYORUM"

Oğlunun fotoğrafını öperek teslim olmasını isteyen anne Üçdağ, "Ben buradan oğluma sesleniyorum; oğlum sen beni görüyor ve duyuyorsan ne olursa olsun sesime ses ol ve gel güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı