Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki cipin bagajında oturan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki cipin bagajında oturan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kdz. Ereğli'de cipin bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde 3 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu. Atatürk Bulvarı'nda yaşanan bu olayda araç kilometrelerce bu şekilde yoluna devam etti.

Üç çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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