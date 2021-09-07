Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada

Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir grup çocuk bahşiş almak için seyir halindeki gelin arabasının önüne atladı.

Esenyurt'ta bir grup çocuk bahşiş almak için seyir halindeki gelin arabasının önüne atladı. Aracın durmaması üzerine bagaj kısmına da çıkan çocuklar, tehlikeye aldırmadı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesinde meydana geldi. Bir grup çocuk yoldan geçen gelin arabasının önünü keserek bahşiş almaya çalıştı. Tehlikeye aldırmayan çocuklardan biri ise aracın durmaması üzerine bagaj kısmına çıktı. Bir süre seyir halindeki aracın bagajında kalan çocuk, daha fazla duramayınca yola atladı. Yaşanan o tehlikeli bahşiş oyunu ise kameralara anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 10:02:54. #1.14#

title