Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor

Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor

Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.

Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor

Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.

Hava sıcaklıklarının temmuz ayında 31 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için soluğu Kent Meydanı'nın yanında bulunan süs havuzunda aldı. Yasak ve tehlikeli olan süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar zaman zaman tehlikeli atlayışlar da gerçekleştiriyor. Çocuklar, süs havuzunun tehlikeli olmadığını söylediler. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.