Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise çocuklar, "Bize bir şey olmaz" diyerek yanıt verdi. Esenyurt'ta bulunan büyük süs havuzu, Esenyurtlu çocuklar tarafından oyun yeri olarak kullanılıyor. Çocukların içinde aydınlatma lambalarının bulunduğu süs havuzundaki tehlikeli oyunu ise kameralar tarafından kaydedildi. Kendilerine yapılan uyarıları dikkate almayan çocukların, "Bize bir şey olmaz" demesi ise şaşkına çevirdi.
(Murat Delice/İHA)
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler