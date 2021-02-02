Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ve yasağı saatleri

Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri sınırlandırıldı. Aşının yapılmaya başlanması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrası, belirlenen sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma kullanımına yasak getirildi. Koronavirüs aşısının yapılmaya başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş yasakların kalkma ihtimalini gündeme getirdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatlerini sizler için derledik.

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Dün toplanan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlerden bahsetti.Köy okullarında yüzyüze eğitimin başlayacağını açıkladıktan sonra çocukların sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceği merak edildi. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ:20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VE YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklar ile ilgili şu yazı paylaşıldı; "20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA VAR MI?

Vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası, vatandaşlar sokağa çıkma yasağı bitecek mi? gibi sorular sormaya başladı. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ilgili bilgiler paylaşılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER, PROFESYONEL VE MİLLİ SPORCULAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

KREŞE GİDEN ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.