Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda

20.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:55
Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda

Kardelen'in kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı 'Kirpiş' maskotlu ambalajı, yeni yıl öncesinde raflardaki yerini aldı.

Kardelen'in kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı 'Kirpiş' maskotlu ambalajı, yeni yıl öncesinde raflardaki yerini aldı. Üretici firma İlka Şekerleme'nin Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kirpiş maskotlu ürünlerini önemli günlere uygun temalar ile satışa sunduklarını söyledi.

Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına dikkat çeken İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, yeni yıla özel hazırladıkları 'Kirpiş' ambalajlı ürünlerini Türkiye'deki 24 şubelerinin yanı sıra, çok sayıda mağazada ve online satış platformlarında satışa sunduklarını ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Özdemir, "Kirpiş kısa zamanda çocukların sevgilisi haline geldi. Kirpiş'e yeni yıl, 14 Şubat Sevgililer Günü, Ramazan ve Kurban Bayramı için özel kıyafetleri giydirerek satışa sunuyoruz. Müşterilerine yeni yıl hediyesi vermek isteyen firmalar tarafından da bu ilgi görüyor" dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu ifade etti. Bursa'ya özgü kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün şunları söyledi:

"İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topladı. Şimdi de 'Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 'Kirpiş' isminin patentini de aldık. 'Kirpiş', çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak." - BURSA

Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda
Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda
Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Hadise Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ryan Babel Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:12:30. #1.14#
title