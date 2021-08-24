Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
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Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi

Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çocukların maskotu olan 'fındık' isimli köpek belediye ekiplerince tedavi edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çocukların maskotu olan 'fındık' isimli köpek belediye ekiplerince tedavi edildi.

Bozüyük'te Yediler Mahallesi miniklerinin sevgilisi yavru köpek 'Fındık', belediyesi veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek aşılandı. Sokakta buldukları yavru köpeğe sahip çıkarak ona yuva yapan mahalle sakini minikler, sahipsiz köpek yavrusunun barınma ve beslenme gibi acil ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Bozüyük Belediyesi veterinerlik ekiplerinden yardım istediler. Miniklerin yardım çağrısına duyarsız kalmayan belediye ekipleri beraberlerindeki veteriner hekim Arzu Şensoy Çetiner ile birlikte yavru köpeği ziyaret etti. Veteriner Hekim tarafından genel bir sağlık muayenesinden geçirilen yavru köpeğe gerekli olan aşıları yapıldı. - BİLECİK

Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi
Çocukların sevgilisi 'fındık' tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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