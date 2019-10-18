Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: 15 dakikada hazırlanıyor

18.10.2019 10:50

ÇOCUKLARIN okuldayken daha sağlıklı tatlılar tüketmesi için ailelere öneride bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Çilingiroğlu Shipman, sadece 15 dakikada hazırlanan atıştırmalık tarifini anlattı.

Günün büyük bir çoğunluğunu okulda geçiren çocuklar, tatlı ihtiyacını da genellikle kantinden aldıkları paketli gıdalar ile gideriyor. Ailelerin bu noktada çocuklarını kontrol edememesi ise bir başka olumsuzluğu ortaya koyuyor. Tatlıya düşkün olan çocuklarda bu tüketimin artması, erken yaşta obezite hastalığına veya diyabete yakalanma riskini de arttırıyor.

Çocuğuna daha sağlıklı ve daha az şekerli atıştırmalıklar yedirmek isteyen aileler için İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Çilingiroğlu Shipman, sadece 15 dakikada hazırlanabilecek 'bar' tarifini anlattı. 30 dakikada pişen ve bir hafta boyunca çocuğun tatlı ihtiyacını giderebilecek bu atıştırmalıklar, hem doyurucu hem de sağlıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Tüm paketli gıdalara savaş açmanın da doğru olmadığını savunan Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Çilingiroğlu Shipman, "Çünkü içlerinde hakikaten güzel yapılmış, katkı maddesinin çok az kullanıldığı ürünler de var. Ancak anne ve babaların, çocuğun okuldayken hangi ürünü yiyeceğine dair bir kontrolü olamıyor. Bu sebeple onlara son derece basit olan bazı yiyecekleri evde yapıp çocukların beslenme çantasına koymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

YAĞLI OLMAYAN HER KURUYEMİŞ EKLENEBİLİR

Bu doyurucu ve sağlıklı atıştırmalıkların çok kısa sürede yapılabildiğini aktaran İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Çilingiroğlu Shipman, 'bar' olarak tarif edilen bu yiyeceklerin yapımını şöyle anlattı:

"Ben bunlar için yulaf kullanıyorum. Çünkü yulaf son derece faydalı bir besin. Ama çocuğa sadece yulafı verdiğinizde tabi ki yemek istemeyecektir. Buna kuru üzüm, kuru mürdüm eriği, ceviz, fındık ve file badem ekleyebilirsiniz. Evinizde yağlı olmayan kuruyemiş cinsi ne varsa koyabilirsiniz. Tüm bunları küçük küçük doğrayıp yulafla karıştırın. Ben şeker koymuyorum çünkü iyi bir bal ekliyorum. Biraz da ayçiçek yağı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup üzerine tüm malzemeyi bir parmak kalınlığında yayıyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında maksimum 30 dakika pişiriyorum. Sonra da dikdörtgen şekilde kesiyorum. Hatta çocuğunuzu kandırmak için güzel bir şekilde paket yapabilirsiniz. Bunu zaten hafta başında yaparsanız, 45 dakikanızı ayırarak 5 gün yetecek kadar bar elde edebilirsiniz."

EVDE SAĞLIKLI FASTFOOD YAPABİLİRSİNİZ

"Ben kendi oğlumu büyütürken de onunla evde fastfood yapardım" diyen Dr. Öğr. Üyesi Shipman, "Çünkü kendi aldığım tavuğu, kıymayı veya kendi yaptığım barbekü sosunu biliyorum. Üstelik bu yemekleri oğlumla beraber yapardım. O da küçükken yanımda otururdu, sonra kendisi de yapmaya başladı. Bir hamburgeri veya soslu tavuk kanatlarını kendiniz yapabilirsiniz. Burada önemli olan çocukla birlikte yapmak" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNUZ YEMEK YERKEN ONUN YANINDA OLUN

Çocukların yemeklerini ebeveynleri yanındayken yemesinin önemine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Shipman, "Anneler veya babalar, eve geç geldikleri ve yorgun oldukları için çocuğa televizyonu açıyorlar veya tableti eline veriyorlar. ve çocuk bunlarla birlikte yemek yiyor. Bir yandan yemeği kaşıklayıp bir yandan bir şey izliyor. Bir şeye bakarak yemek yediğiniz zaman daha fazla yersiniz. Sinema seyrederken yediğiniz patlamış mısır gibi. Dolayısıyla mümkün oldukça aile bir arada yemek yemeli ya da çocuğunuz yemek yerken onunla oturup sohbet etmelisiniz. Çünkü böylelikle çocuk sohbete dahil olduğu için hem daha yavaş hem de sağlıklı bir şekilde yemek yemiş olur. Yemesi gerekenden fazla yemez ve sizin de porsiyon kontrolü yapmanız kolay olur" dedi.

UYUMADAN ÖNCE İÇİLEN KAKAOLU SÜT REFLÜYÜ TETİKLİYOR

Aileleri, farkında olmadan yaptığı yanlışlar hakkında da uyaran Dr. Öğr. Üyesi Shipman, "Mesela çocuklara, yatmadan önce 'Sana kakaolu çikolatalı süt yapayım mı' diye sorarlar. Ancak keşfedildi ki yatmadan önce verilen kakaolu veya çikolatalı ürünler, ileride reflü hastalığını tetikliyor. Ayrıca, gece huzursuz veya zor uyuyan, uyumak istemeyen çocuklarınız için muhakkak yağ oranı az olan yemekler yedirin. Çok yağlı yendiği zaman uyku tutmayabiliyor" diye konuştu.

BAR TARİFİ40 gr sarı kuru üzüm40 gr kuru erik (küçük doğrayın)40 gr ceviz (küçük doğrayın)40 gr file badem40 gr fıstık20 gr fındık (küçük doğrayın)100 gr bal6 gr tuz100 ml hindistan cevizi yağı/ ayçiçek yağı ya da eritilmiş tereyağı200 gr çiğ yulaf80 gr esmer şeker

Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz.İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.

ANNE BABALAR PAKETLİ GIDAYA KARŞI13 yaşındaki kızının tatlıyı sevdiğini ama çok da düşkün olmadığını belirten anne Leyla, "Ben evde hazırladığım börek, poğaça gibi yitecekleri çantasına koyuyorum. Okuldan herhangi bir şey almasını pek istemiyorum çünkü okulda satılan yiyeceklere güvenmiyorum" dedi.

4 yaşındaki kızının ana sınıfına gittiğini belirten baba Serkan Güler, "Kızım tatlıyı çok seviyor. Kendi imkanlarımızla evde yapabileceğimiz ürünler varsa, onları okula götürmesini tercih ederim. Mesela dışarıdan kapalı ambalajlı kek almasındansa evde hazırlanan, malzemesini bildiğimiz yiyeceği götürmesini isterim" diye konuştu.

9 yaşında torunu olan bir başka vatandaş ise "Okulda şeker yasak ama evde tadını çıkartıyor. Çok üzülüyorum, şeker ileride karaciğeri, böbrekleri bozuyor. Ben de 49 yıldır diyabet hastasıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA