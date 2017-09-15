Çocukların Sevdiği Robot Kedi Doraemon Trump Avm'de!

Doraemon ve arkadaşları, Trumpland Turuncu alanda kurulacak özel sahnede birbirinden özel şovlar gerçekleştirecek.

16-17 ve 23-24 Eylül tarihlerinde 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde gerçekleşecek şovda tüm çocuklar, unutulmaz çizgi kahramanlar ile birlikte çok eğlenecek ve hafta sonunun tadını çıkaracaklar. Etkinlik tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Doraemon ve arkadaşları ile eğlenceli gösteriler, çocukların unutulmaz anıları arasında yer alacak. Ayrıca etkinliğe katılan her çocuğa Doraemon bilekliği hediye edilecek.