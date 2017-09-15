Çocukların Sanal Güvenliği #1 - Ipad/cep Telefonu Veriyorsak Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çocukların Sanal Güvenliği #1 - IPAD / Cep Telefonu Veriyorsak Nelere Çok Dikkat Etmeliyiz? videomuzda ele aldığımız Çocukların Sanal Güvenlik meselesi hepimiz için çok önemli. Sevgili Doç. Dr. Serkan Özel'in yönlendirmesi ile hazırladık; kesinlikle seyredin. Bazen sanal dünyadan gelen çocuk istismarı haberleriyle sallanıyoruz; bazen de sosyal medyanın bize sağladığı imkanlara hayran oluyoruz. Bir yandan çocukları uzak tutalım istiyoruz; bir yandan kendimiz elimizden düşüremeyerek aslında ne kadar vazgeçilmez olduğunu ispatlıyoruz.