Çocukların sağlıklı gelişimi için memuriyetten vazgeçip girişimci oldu

Sakarya'da, çocuklarına ek gıda sürecinde sağlıklı gıdalar yedirmek için denediği farklı tarifleri topladığı kitabı ilgi gören Hande Kaşkaş, memuriyetten vazgeçip çeşitli kitap ve zeka geliştirici ürünler satılan iş yeri açarak 7 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

Ferizli ilçesinde yaşayan Hande Kaşkaş, 7 yıl icra memurluğu yaptıktan sonra kızının doğumuyla ücretsiz izne ayrıldı.

Çocuğuna ek gıda sürecinde sağlıklı gıdalar yedirmek isteyen Kaşkaş, denediği ve sosyal medyada paylaştığı tarifler ilgi görünce uzman hekim, psikolog, diyetisyen, biyolog ve gıda mühendislerinin de desteğiyle kitap çıkardı.

İkinci çocuğunun doğumunun ardından bir kitap daha çıkaran Kaşkaş, daha sonra memuriyeti bıraktı.

Kendisi gibi memur olan eşinin de desteğiyle kitaplarını sosyal medya ve internet üzerinden satmaya başlayan Kaşkaş, iki yıl önce yerleştikleri Ferizli'de siparişlere yetişemeyince iş yeri açarak 7 kişiye istihdam sağladı.

Kurduğu iş yerinde çeşitli kitaplar, zeka geliştirici oyuncak ve bebek kıyafeti gibi ürünler satan girişimci kadın, Türkiye'nin her ilinde mağaza açmak istiyor.

"Hikayemiz çocuklarımızın bize getirdiği rızıkla başladı"

Hande Kaşkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Çocuk Aç" ve "Acıkınca Yer" kitaplarının annelerin çok hoşuna gittiğini, ellerinin altında kaynak olduğu için rahatlıkla çocuklarına ek gıda hazırlayabildiklerini söyledi.

Evin küçük odasını kapatıp eşiyle sabaha kadar kargo yaptığını fakat kitap siparişlerine yetişemeyince depo kiraladıklarını belirten Kaşkaş, daha sonra iş yeri açtıklarını anlattı.

Kaşkaş, "Çok şükür şu anda hem bu iş yerimiz var hem 3 depomuz var hem de 7 sigortalı çalışanımız oldu. Hikayemiz çocuklarımızın bize getirdiği rızıkla başladı diyebilirim. İstanbul'daydık, orayı da bıraktım. Çocuklarımızı daha doğal bir hayatta yetiştirmek istedik. Derler ya 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' diye, gerçekten öyle oldu. Hem sevdiğimiz bir iş hem de sevdiğimiz bir yer oldu." diye konuştu.

Çocuğuyla oynadığı oyunları, ona okuduğu kitapları sosyal medyada gören annelerin buna ilgi gösterdiğini belirten Kaşkaş, şunları kaydetti:

"Bugün oğlumla 'bul tak' oynuyoruz diyelim, benim çocuğum yaşlarında çocuğa sahip olan anneler hemen onu temin etmek istiyor çünkü görüyorlar ki gerçekten oynuyor. Piyasaya göre çok uyguna satıyoruz, her anne alsın, her çocuk oynasın istiyoruz. Nasıl faydalı olabiliriz diye eşimle sürekli beyin fırtınası içindeyiz. Sağ olsun o da bana çok destek oldu. Yayınevleriyle çalışmaya başladık. Tabii orada binlerce kitap ve etkinlik oluyor, onların içinden en değerlilerini süzüp sitemize koyduk. Annelerimiz de buna çok ilgi gösterdi. Bu şekilde şimdi binlerce ürün oldu sitemizde. Günde 3-4 sefer kargo gönderiyor arkadaşlarımız. Yoğun bir talep oluyor, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Kaşkaş, mutlaka annelerin ihtiyacı olan ürünlerin satışını yaptığını vurgulayarak, "Daha faydalı ürünler, her gün yeni bir yayınevi, her gün yeni bir ürün bulma hedefimiz var. Bu ürünleri çok daha uyguna, hızlı ve güvenilir şekilde gönderme hedefimiz var. Nasip olursa ileride her ilde mağazamız olsun, anneler en güzel seçilmiş ürünleri tek bir yerde bulsun istiyoruz. Hiçbir şekilde araştırmakla vakit kaybetmeyip çocuklarıyla bu ürünlerle kaliteli vakit geçirebilsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar çocuklarla da çok şeyler başarabilir"

Çalışan kadınların anne olunca artık işini yapamayacağı, çocuğun kendisine ayak bağı olacağı düşüncesine kapıldığına işaret eden Kaşkaş, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Girişimci olmak isteyen annelere kesinlikle pes etmemelerini tavsiye eden Kaşkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayfayı ilk açtığımda bana 'Ben yapamayacağım, bunu idare edemem.' gibi gelmişti ama 'Hayır pes etme, bak güzel şeyler olacak.' şeklinde eşim, ailem ve çevremden çok destek aldım. Zamanla o basamaklar zaten önünüze çıkıyor. Bir annenin görevi sadece temizlik, yemek yapmak, çocuk bakmak olarak dar bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. Bu da çocuk yapmayı insanlara korkutucu bir şeymiş gibi gösteriyor. Halbuki kadınlar çocuklarla da çok şeyler başarabilir."

Hande Kaşkaş, yeni kitabını çıkarmaya hazırlandığını, burada çocukların kendi kendilerine yiyebilmesi için neler yapılabileceğini anlattığını kaydetti.

"Eşimin başarılı olacağına inandım"

Abdurrahman Kaşkaş da eşinin bu fikrinden bahsettiğinde başarılı olacağına inandığını dile getirerek, "Nitekim öyle de oldu. Bugüne kadar fikirlerin büyük çoğunluğu eşimden çıkmıştır desem yeridir. O ilk adımı attı, biz gerisini getirdik. En baştan beri hem aldığı kararlara hem çalışmasına güvendiğim için her kararının arkasında oldum. Güvendim, çok şükür Allah bize böyle bir şey nasip etti, buralara kadar geldik. İnşallah bundan sonraki her adımında arkasında olacağım, inşallah daha güzel yerlere birlikte ilerleyeceğiz." diye konuştu.

