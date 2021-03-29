Çocukların sağlığı ön planda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların sağlığı ön planda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocukların sağlığı ön planda

Düzce Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede hijyen ve dezenjeksiyon çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800 TL oldu
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800 TL oldu

Düzce Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede hijyen ve dezenjeksiyon çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde yeniden açılan Çocuk Kulübünü de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Korona-virüs salgını nedeniyle Düzce Belediyesi dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi ile birlikte hijyen işlemi yapılan noktalarda tedbirler artırıldı. Bu kapsamda il genelinde ibadethane ve eğitim kurumları ile belediyeye ait hizmet noktaları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Dezenfekte çalışmaları kapsamında çocukların sağlığını her şeyin üzerinde tutan Düzce Belediyesi, Çocuk Kulübü binasını dezenfekte ederek ailelerin içlerini bir nebze de olsa ferahlattı.

Ekipler, tedbirler kapsamında Çocuk Kulübünde genel dezenfeksiyon işlemlerini yaparken çalışma odaları, derslikler, asansör ve kapı girişleri gibi sık kullanılan alanları titizlikle dezenfekte etti. - DÜZCE

Çocukların sağlığı ön planda
Çocukların sağlığı ön planda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocukların sağlığı ön planda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:24:31. #1.14#
title