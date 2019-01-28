Çocukların Ruhsal Gelişimlerine Katkı Sağlıyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Van'da yaşamını sürdüren bütün çocukların sosyal, kültürel, sportif ile ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Van Ahbap Platformu gönüllüleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eldemir ile bir araya geldi.

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, koruma ve bakım altında bulunan, okullarda eğitim ve öğretimlerine devam eden, haklarında eğitim, danışmanlık, sağlık gibi tedbir kararları verilen ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik daha etkin çalışmalar gerçekleştirmenin yolları konuşuldu.

Aralarında üniversite öğrencileri, öğretmen, mühendis, doktor ve avukat gibi çeşitli meslek gruplarından gönüllerin bulunduğu grup, kentte çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi alış verişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca çocuklarla beraber kitap okuma etkinliği, merhamet duygularını güçlendirmek amacıyla özellikle Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi bünyesinde oluşturulan mobil ekipçe sokakta çalıştıkları tespit edilen çocuklarla hayvan barınaklarının ziyaret edilmesi, yaşlıların ve engellilerin kurumda ve evlerinde ziyaret edilerek sofralarına misafir olunması, çocukların kurumlarda ve proje merkezinde ziyaret edilerek çeşitli meslek gruplarının tanıtılması gibi faaliyetler planlandı.

Eldemir, toplantıda yaptığı konuşmada, "Van'da yaşamını sürdüren bütün çocukların sosyal, kültürel, sportif ile ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çocuklara koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, aileler ve okullarla işbirliği önemlidir. Daha etkin bir çalışma yürütmek ve daha verimli sonuçlar elde etmek için bu yöntemle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA