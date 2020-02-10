Çocukların "refüjde" kar keyfi
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Çocukların "refüjde" kar keyfi

Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması SAMSUN - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

10.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:51
Çocukların

Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Okulların tatil edildiği kentte iki çocuğun 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki refüjde poşet ile kaymaları kameraya yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocukların "refüjde" kar keyfi
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