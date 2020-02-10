: Çocukların "refüjde" kar keyfi

10.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:51

Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması SAMSUN - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Okulların tatil edildiği kentte iki çocuğun 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki refüjde poşet ile kaymaları kameraya yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu