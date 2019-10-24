24.10.2019 21:47

Çocukların patenle tehlikeli yolculuğu

İZMİR'de paten süren çocuklar, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de dört genç, gündüz saatlerinde hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak patenleriyle yolculuk yaptı. Çocuklardan biri dengesini kaybederken, yanındaki iki arkadaşının yardımıyla yeniden hareket eden kamyonete tutundu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin kamyonet kırmızı ışıkta durduktan sonra ellerini bıraktığı, kamyonet hareket ettikten sonra arkadaşlarının yardımıyla yeniden kamyonete tutunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde yaşananlar, tepki topladı.

Kaynak: DHA