Çocukların Oyunu Hastanede Son Buldu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki çocuğun kulağına yine başka bir çocuk çubuk soktu.



Olay, Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çilimli merkezdeki evinde arkadaşı tarafından kulağına çubuk sokulan 1 yaşındaki Sanem B., annesinin fark etmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevke edilerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE