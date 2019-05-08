Çocukların Oynadığı Tüfekten Çıkan Saçmanın İsabet Etmesiyle Öldü

GAZİANTEP'te çiftlik bekçiliği yapan Hüseyin Kankılıç (54), çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çapalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile bir çiftlik evinini bekçiliğini yapan Hüseyin Kankılıç'a, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçma isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan Kankılıç, iddiaya göre yarayı önemsemeyip, doktora gitmedi. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Kankılıç'ı gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kankılıç'ın öldüğünü belirledi. Kankılıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Gaziantep

Kaynak: DHA