Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı

Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.

18.10.2019 16:50
Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Diş Hastanesi yanındaki parkta üç arkadaşıyla oynayan D.Y'nin bakkaldan aldığı maytap elinde patladı.

Yaralanan 4 çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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