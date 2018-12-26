Çocukların Oynadığı Ateş Yangına Dönüştü

Ardahan'da çocukların ateşle oynaması sonucunda yangın çıktı. Evin yanında bulunan ahırda ki 3 hayvan telef oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Oktay Kızıltaş adlı vatandaşın evinde çocukların ateşle oynaması sonucunda yağın çıktı.

Yangına, İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve Çıldır Tabur Komutanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen aile bireyleri ise hemen hastaneye kaldırıldı.

Yangın esnasında evin yanında bulunan ahırda 3 hayvan dumandan zehirlenerek telef oldu.

Yangın sonrası Ardahan Valiliği tarafından çalışma başlatılırken, AFAD, SYD vakfı ve Kızılay tarafından ise aileye gıda ve giyecek yardımında bulunuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA