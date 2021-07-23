Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
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Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da 3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KONYA'da 3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.


Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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