Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
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Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:49
Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Mahallesi'nde seyir halindeki 63 ABE 224 plakalı otomobil, bagajında biri erkek 3 çocuk ile trafikte ilerledi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolculuk yapan çocuklardan birinin eliyle bagaj kapağını tuttuğu görüldü. Çocukların korkarak yaptığı yolculuk sürücülerin de hayatını tehlikeye atarken, otomobil sürücüsünün tepkilere aldırış etmeden ilerlemesi dikkat çekti.


Kaynak: DHA
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