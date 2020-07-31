'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRARUzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut, Kurban Bayramı'nda çocukların önünde kurban kesilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR
31.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:23

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR

Uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut, Kurban Bayramı'nda çocukların önünde kurban kesilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Akbulut, 11 yaş öncesi çocukların bu durum karşısında canlıya zarar verme durumunu normalleştireceğini ve ciddi travmalara sebep olacağını söyledi.Her yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan ve tepkilere neden olan çocuklara kurban kesiminin izletilmesi konusunda, uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut uyarılarda bulundu. Akbulut, kurban kesiminin çocuklara izletilmemesi gerektiğini, izleyen çocuklarda ise ciddi travmalara neden olabileceğini söyledi. Özellikle okul öncesi dönem grubundaki çocukların kurban kesimlerinden uzak tutulması gerektiğini söyleyen Akbulut, Çocukların dini kavramları 11 yaşından öncesinde çok anlamlandırması güç. Bundan dolayı özellikle 11 yaş öncesindeki çocukların kurban kesilirken orada bulunmaları onlar için çok sakıncalı olacaktır. Bu durum travmatik bir etki yaratabilir. Bundan dolayı ailelerin 11-12 yaş öncesi çocuklarına, ısrarcı olsalar bile kesinlikle kurban kesilirken izletmemeleri gerekiyor dedi.'ÇOCUKLARDA KORKUYU ARTIRIR'Çocukların bu duruma alışacaklarını düşünmenin yanlış olacağını belirten Akbulut, İzleyen çocuklarda kaybetmeye yönelik kaygılar çok fazla olacaktır. Ölüm konusundaki anlamlandırmaları biraz daha farklı olacaktır. Bu durum, aile bireylerini kaybetme veya yalnız kalma durumlarını da pekiştirebilir. Aynı zamanda kurban gibi çok canlı bir varlığın kesilmesi, kanların akması gibi görüntüler çocuklarda ilk etapta karanlık korkularını, kabusları pekiştirebilir. Bu nedenle çocuklara izletilmemesi, dini olarak izlemelerinin olumlu olacağının ve alışacaklarının düşünülmesi çok büyük bir yanlış olacaktır diye konuştu.'CANLIYA ZARAR VERME DURUMU NORMALLEŞİR'Bu duruma şahit olan çocukların yıkıcı eylemlerde bulunma olasılığının artacağını söyleyen Akbulut, Bu yaş grubundaki çocuklar çok fazla anlamlandıramaz. Bu durumda çocuk olaya bir canlının katledilmesi olarak bakabilir. Bununla birlikte çocuğun canlıya zarar verme durumunu normalleştirecek ve şiddete meyilini artıracaktır. Travmatik olarak etkilenmesinin yanında, dışa karşı daha yıkıcı eylemlerde bulunma olasılığı da yükselecektir dedi.'ÇOCUKLAR KURBANLIKLA ZAMAN GEÇİRMESİN'

Kurban kesilme durumunun çocuklara anlayacakları şekilde anlatılması gerektiğini belirten Akbulut, Ailelerin bu süreçte çok fazla geçici ifadeler kullanmaması gerekiyor. Çocukların kurbanlık hayvanlarla çok zaman geçirmemesi gerekiyor. Zaman geçirdikleri taktirde arada kurdukları bağ, çocukların travmatik olarak etkilenmesini pekiştirecektir. Bu durumda da 'boş ver, yenisini alırız, seneye tekrar bir tane daha olur' gibi söylemler de çocuğu etkileyecektir. Daha çok onların anlayacağı şekilde, dini olarak algıları giderek artmaya başlayacağı için bunun nasıl ortaya çıktığı daha dolaylı ifadelerle anlatmaları çok daha sağlıklı olacaktır diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum 3. Sayfa
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Güncel
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Tuma Çelik İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bodrum Avrupa Yangın
Şu an buradasınız: 'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 13:35:26. #1.14#
title