Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş
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Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş

ŞANLIURFA'da, dün oyun oynayan çocuklar tarafından bulunan cansız bedenin, bir aydır kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hüsne Urmat (60) olduğu öğrenildi.

Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş
28.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:49

ŞANLIURFA'da, dün oyun oynayan çocuklar tarafından bulunan cansız bedenin, bir aydır kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hüsne Urmat (60) olduğu öğrenildi.

Veysel Karani Mahallesi'nde dün sokakta oyun oynayan çocuklar, apartman bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan kadını görünce durumu ailelerine anlattı. Mahalle halkının  ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, kadının alzheimer hastası olan ve bir aydır aranan Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi. Otopside, bir ay önce evden ayrıldığı ve sonra adresini unuttuğu için geri dönemediği tahmin edilen kadının, cesedinin bulunmasından birkaç gün önce öldüğü belirlendi. Vücudunda cinayete kurban gittiğine dair herhangi bir iz bulunmayan Urmat'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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