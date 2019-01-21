Çocukların Mutluluğu Bizlerin de Mutluluğu"

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığınca İstanbul'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki ihitiyaç sahibi çocuklara giysi ve kırtasiye malzemesi desteği sunuldu.

İstanbul'dan gönderilen giysi, kırtasiye ve oyuncaktan oluşan 41 koli yardımı teslim alan AK Parti Mazıdığı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, önceden tespit edilen ailelerin çocuklarına ulaştırıyor.

İlçeye bağlı Kırsal Şanlı Mahallesindeki çocuklara yardımları ulaştıran İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Erten, yaptığı açıklamada, amaçlarının tüm çocukları, özellikle de yetim çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.

"Gelen yardımları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıp sevinçlerine ortak oluyoruz. Çocukların mutluluğu bizlerin de mutluluğudur." diyen Erten, bu kardeşlik duygusuna katkıda bulunan başta AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA