Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, gençlerin hep merak içinde olması gerektiğini belirterek, "Mükemmel hocaların, mükemmel kampüslerin olduğu yerlerde her şeyi merak edeceksiniz. Her konuyu merak edeceksiniz. Çocukların merakı engellenmemeli. Çocuklara küçük yaşlarda çocuk deneyleriyle ilgilenmeleri öğretilmeli" dedi.



Kansu, Trakya Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yıl açılış töreninin ilk dersinde, dijital ortama bağlı gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.



Bu dönem jenerasyonunun eğitiminin önemli olduğunu belirten Kansu, "Gençler hep bir merak içinde olmalı. Mükemmel hocaların, mükemmel kampüslerin olduğu yerlerde her şeyi merak edeceksiniz. Her konuyu merak edeceksiniz. Çocukların merakı engellenmemeli. Çocuklara küçük yaşlarda çocuk deneyleriyle ilgilenmeleri öğretilmeli." diye konuştu.



Gençlerin motivasyon sorunu yaşadığını ifade ettiğini anlatan Kansu, şunları kaydetti:



"Gençler, 'hocam motivasyonum azaldı' diyor. Sen 'gazete haberlerini bırak' diyorum. Siz 'bilim yapmaktan sorumlusunuz' diyorum. Tıpta bilim, sosyolojide bilim, mühendislikte bilim, güzel sanatlarda performans... O bakımdan konunun önemi motivasyonu kaybetmemektir. Öğretim görevlileri de bir şeye takılıp derse yüzü asık gelmemelidir. Öğrenci bunu görürse 'hocanın da yüzü asık, keyfi yok' der. O yüzden motivasyonu çok önemsiyorum. Yapmacık da olsa gülümseyerek motivasyonu sağlamanız şart."



İletişimin önemli olduğunu, dinlemenin de iletişimin bir yöntemi olduğunu anlatan Kansu, "Bir şey anlatırken 'Neyle ilgileniyorsun' diye sorduğumuzda sosyal medyadan bir şey araştırıyordum diyor. Gençlere tavsiyem gidin bu akşam, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel'i aldığında yaptığı konuşmayı dinleyin. Türk gençlerine Aziz Sancar'ı dinlemesini ve her zaman takip etmesini öneriyoruz. Gençler ne sosyal medya ne de diğerlerine inanmalı... Gençler bilime inanmalı. Gençler, Atamızın 'Bilim ve fenden kuvvet alın' ilkesine de uymak zorundadır." dedi.