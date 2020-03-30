Çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı Van'da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.

Van'da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği ilimiz genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınması yasaklanmıştır. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarımızın sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA