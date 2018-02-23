Çocukların Lunaparka Götürülmesi" Karşılığında Uzlaştılar

Samsun'da bir kişi, yer anlaşmazlığı nedeniyle şikayetçi olduğu kişi hakkında dava açılmasından, maddi durumu iyi olmayan 40 çocuğu lunaparka götürmesi karşılığında vazgeçti.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yer anlaşmazlığı nedeniyle davalık olma aşamasına gelen 2 kişi arasındaki sorunun çözülmesi için taraflarla görüştü.

Görevliler, taraflar ile ayrı ayrı görüşüp, davacıdan karşı tarafın hayatlarında hiç lunaparka gitmemiş 40 çocuğu eğlendirmesi karşılığında şikayetinden vazgeçmesini önerdi.

Davalı tarafın da bunu kabul etmesi üzerine maddi durumu iyi olmayan 40 çocuk lunaparka götürüldü. Böylece dosya, mahkemeye taşınmadan uzlaşma sonucu kapanmış oldu.

Ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklar da bu sayede lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.