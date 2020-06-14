Çocukların kuyuyla tehlikeli oyunu Çocukların kuyuyla tehlikeli oyunu -Kuyuya düşen toplarını çıkartmaya çalıştılar Şanlıurfa'da topları kuyuya düşen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden toplarını almaya çalıştı.

Çocukların kuyuyla tehlikeli oyunu

-Kuyuya düşen toplarını çıkartmaya çalıştılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da topları kuyuya düşen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden toplarını almaya çalıştı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde bulunan tarihi kuyuya topları düşen çocuklar, boylarından büyük bir işe kalkışıp toplarını almaya çalıştı. Kuyuya düşen toplarını almak için uzun süre çaba harcadı. Kendi yöntemleriyle ipe bağladıkları sepetin her iki ucundan tutan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi.

Kaynak: İHA