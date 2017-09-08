Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



KARABÜK - Karabük'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı iddia edilen traktör devrildi. Kazada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 16 yaşındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kapullu Mahallesi Kayaarkası mevkii 928 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. dedesine ait olan 78 EB 692 plakalı traktörü arkadaşı F.K.'ye vererek gezintiye çıktı. Mucurlu yolda F.K.'nin idaresindeki traktör biranda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay sonrası evine giden bir başka sürücü yol kenarındaki ağaçların devrildiğini fark ederek aracını durdurması sonrası tesadüfen traktör kazasını fark ettiğini ve daha sonra olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörü sürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak şarampolden çıkarılan Y.B. ise olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün altına kalarak can veren F.K.'nin cansız bedeni ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.