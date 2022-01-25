Çocukların 'küfür' kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
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Çocukların 'küfür' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Çocukların 'küfür' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ADANA'da Zafer Can Kılıç (16), küfür nedeniyle kavga ettiği O.T. (15) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da Zafer Can Kılıç (16), küfür nedeniyle kavga ettiği O.T. (15) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Can Kılıç ve O.T., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan O.T., kavga ettiği Kılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Kılıç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan O.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

Zafer Can, Güzelyalı, Çukurova, kavga, Güncel, Haber

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