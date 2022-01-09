Çocukların kros motorlu kızak keyfi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da karla kaplanan boş arazide toplanan çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkardı.

Erzincan merkez Menderes Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla kar keyfi yaşadı. Motosikletin arkasına kızakları bağlayan motosiklet tutkunu Canser Atila, kızağa binen çocukları kar üzerinde kaydırarak keyifli anlar yaşattı. Beklenen kar yağışının geçte olsa yağması sonrası Canser Atila isimli vatandaş evlerinde sıkılan çocukları eğlendirmek için farklı bir yol buldu. Kros motorunun arkasına bağladığı kızak ile mahalle içerisinde bulunan boş bir arazide çocukları kaydırarak eğlendirdi. Çocuklar tarafından talebin artması üzerine arkadaşlarından yardım isteyen motosiklet tutkunu Atila, gelen arkadaşıyla birlikte mahallede ki bütün çocukları kızaklara bindirerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Yaz aylarında motosikleti ile doğa turu yaptığını ifade eden Canser Atila, "Kar biraz geç yağdı. Çocukları da dışarıda görünce hemen aşağı indik. Ben normalde yazları motosikletle doğa turları yapıyorum. Önümüzde müsait bir alan vardı. Hemen kızakları motosikletin arkasına bağlayıp çocukları çekmeye başladık ve gören çocukların hepsi gelmeye başladı. Çığ gibi büyüdü. Çocukları bu şekilde eğlendirdik. Çocuklar çoğalınca, herkes görüp gelince motor yetmedi diğer arkadaşımdan destek aldım. Oda hemen motorunu çıkarıp bize destek verdi sağ olsun" diye konuştu.

Kızak ile kayarak karın tadını çıkaran çocuklar ise, "Biz evde can sıkıntısından oturuyorduk. Sonra baktık Canser abim geldi dedi ki kızağı getirin bağlayalım, sizi kaydıralım. Sonra geldik kızakları bağladık. Direk bizi sürmeye başladı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok eğlenerek kaydım. Kardeşim ile birlikte de kaymak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu kızağa bindirmek için getiren vatandaşlardan Mehmet Kürşat Öksüz de komşusuna yaptığı etkinlikten dolayı teşekkür ederek, "Hocamız sağ olsun motoruyla çıktı bizler de kızakları bağladık çocuklara böyle bir etkinlik yaptı. Bunu geçen sene de yapmıştı. Artık geleneksel hale geldi. Çocuklar için çok güzel bir anı oluyor. Karın tadını bu şekilde çıkardılar. Çok beklediler kar yağmasını ama beklediklerine değdi. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. - ERZİNCAN

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