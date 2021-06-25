Çocukların 'Korucu Kız'ı Yağmur Tanrısevsin!

Ünlü oyuncu, proje kapsamında "Ormanların Yok Olması" adlı çocuk oyununda ormanları ve hayvanları korumaya çalışan 'Korucu Kız'ı seslendirdi: "Çevreye duyarlı bir birey olarak çevremdeki herkesi, her fırsatta daha güzel bir dünya için farkındalığa davet ediyorum.