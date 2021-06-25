Çocukların 'Korucu Kız'ı Yağmur Tanrısevsin!
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Çocukların 'Korucu Kız'ı Yağmur Tanrısevsin!

Çocukların 'Korucu Kız'ı Yağmur Tanrısevsin!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, proje kapsamında "Ormanların Yok Olması" adlı çocuk oyununda ormanları ve hayvanları korumaya çalışan 'Korucu Kız'ı seslendirdi: "Çevreye duyarlı bir birey olarak çevremdeki herkesi, her fırsatta daha güzel bir dünya için farkındalığa davet ediyorum.

Ünlü oyuncu, proje kapsamında "Ormanların Yok Olması" adlı çocuk oyununda ormanları ve hayvanları korumaya çalışan 'Korucu Kız'ı seslendirdi: "Çevreye duyarlı bir birey olarak çevremdeki herkesi, her fırsatta daha güzel bir dünya için farkındalığa davet ediyorum. Bu sebeple de bu oyunda yer almak ve çocuklara seslenmek benim için çok değerli. Çevremizdeki her canlıya karşı sorumluyuz, lütfen artık hepimiz farkına varalım."

Kaynak: Hürriyet

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