Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu Kaybolan kız çocukları İstanbul'da ilçe ilçe gezdi, Küçükçekmece'de bulundu Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğu Küçükçekmece'de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bulundu.

Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu

Kaybolan kız çocukları İstanbul'da ilçe ilçe gezdi, Küçükçekmece'de bulundu

İSTANBUL - Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğu Küçükçekmece'de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bulundu. Kore filmi izledikleri ve Kore'ye gitmek için evden ayrıldıkları öğrenilen çocukların, dün geceyi sahilde geçirdikleri öğrenildi.

Hadımköy'den dün gece saatlerinde Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu, evlerinden çıkarak kayıplara karışmıştı. Çocukların olmadığını gören aileler paniğe kapılarak durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyerek çocukları bulmak için çalışma başlatmıştı.

Avcılar'da tuvalette güvenlik kamerasıyla görüntülendiler

Hadımköy'den çıkan çocukların ilk olarak izine Avcılar Sahildeki, bir kız çocuğunun kıyafetiyle rastlandı. Çocuklar Avcılar'da gezdikten sonra belediyeye ait tuvalete gitti. Tuvaletteki görevli personelin dikkatini çeken, çocuklar daha sonra buradan ayrılarak gözden kayboldu.

Çocuklar Küçükçekmece'de Lunaparkta bulundu

Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece'de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.

Çocuklar Kore'ye gitmek için evden kaçmışlar

Polis ekipleri kız çocuklarını araca alarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine getirdi. Polis merkezinde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Kız çocukları Arnavutköy'de aileye teslim edildi

Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.

Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu
Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu
Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu
Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Avcılar'da bulunan 3 kız çocuğunun aileleri sevince boğuldu: Söz veriyorum onları tatile götüreceğim
Avcılar'da bulunan 3 kız çocuğunun aileleri sevince boğuldu: Söz veriyorum onları tatile götüreceğim
Damat dehşet saçtı! Kaynanasını öldürüp, eşi ve kayınbiraderini ağır yaraladı
Damat dehşet saçtı! Kaynanasını öldürüp, eşi ve kayınbiraderini ağır yaraladı
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların Kore'ye gitme macerası Küçükçekmece'de son buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 01:42:57. #1.15#

title