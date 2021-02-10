Çocukların kızak keyfi
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Çocukların kızak keyfi

10.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:48

Çocukların kızaklarını taşıması Çocukların kayak yapması Çocukların konuşması Bitlis'te çocukların kızak keyfi Bitlis'te kar yağışının ardından çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Çocukların kızaklarını taşıması

Çocukların kayak yapması

Çocukların konuşması Bitlis'te çocukların kızak keyfi

Bitlis'te kar yağışının ardından çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan ve kendi imkanlarıyla tahta ve plastik boru kullanarak kızak yapan çocuklar, köydeki yamaçlarda kayak yaparak sömestr tatilini değerlendiriyor.

Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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