Çocukların kızak keyfi
10.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:48
Çocukların kızaklarını taşıması Çocukların kayak yapması Çocukların konuşması Bitlis'te çocukların kızak keyfi Bitlis'te kar yağışının ardından çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Çocukların kızaklarını taşıması
Çocukların kayak yapması
Çocukların konuşması Bitlis'te çocukların kızak keyfi
Bitlis'te kar yağışının ardından çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan ve kendi imkanlarıyla tahta ve plastik boru kullanarak kızak yapan çocuklar, köydeki yamaçlarda kayak yaparak sömestr tatilini değerlendiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş