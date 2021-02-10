Çocukların kızak keyfi

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Çocukların kızaklarını taşıması

Çocukların kayak yapması

Çocukların konuşması Bitlis'te çocukların kızak keyfi

Bitlis'te kar yağışının ardından çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan ve kendi imkanlarıyla tahta ve plastik boru kullanarak kızak yapan çocuklar, köydeki yamaçlarda kayak yaparak sömestr tatilini değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş