Çocukların kızak keyfi
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Çocukların kızak keyfi

11.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:16

Kayan çocuklar Hiranur Aral ve Ayşe Çalap'ın konuşması MUŞ (AA) – Muş' ta Evlerinin önünde kayak ve kızak kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kayan çocuklar

Hiranur Aral ve Ayşe Çalap'ın konuşması MUŞ (AA) – Muş' ta Evlerinin önünde kayak ve kızak kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Muş'un kırsal köylerinde yaşayan çocuklar, evlerinin önünde kayak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi. Yaşanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yüz yüze eğitim ve Öğretime ara verilmesi sunucu okula gidemeyen çocuklar, boş zamanlarını evlerinin önünde oluşturdukları piste kayarak zaman geçiriyorlar.

Kayak yapan çocuklardan Hiranur Aral, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Yeterli karın bulunmadığı hafif kar yağışının ardından köyümüzün içindeki boş bir alanı pist haline getirerek arkadaşlarla mahallede kayak yapıyoruz." dedi.

Çocuklarından Ayşe Çalap, ise, "okulunu öğretmenlerini çok özlediğini belirterek, en büyük dileğimiz bu hastalığın bir an önce bitmesi ve yeniden okulumuza, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza kavuşmasıdır" diye konuştu

Çalap, boş zamanlarını karın keyfini kayak yaparak çıkardıklarını anlatarak, "Kar yağdığı için çok mutluyuz. Daha çok yağarsa daha güzel kayarız yeteri kadar kar yamadığı için burada kısa bir alanda kayarak eğileniyoruz. Ancak biz okumak istiyoruz. Milli Eğitim Bakımlığından tablet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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