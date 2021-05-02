Çocukların kediler için mama isteğini Belediye Başkanı Çatal yerine getirdi
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Çocukların kediler için mama isteğini Belediye Başkanı Çatal yerine getirdi

Çocukların kediler için mama isteğini Belediye Başkanı Çatal yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kendisine mesaj atarak kediler için mama isteyen çocukların istediğini yerine getirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kendisine mesaj atarak kediler için mama isteyen çocukların istediğini yerine getirdi.

Başkan Çatal'ın, sosyal medya hesabına mesaj atarak, evlerinin önündeki kediler için mama isteyen Bahar Nur Çamyaran ve Ece Nur Özsoy'a belediye ekipleri ulaşarak kedi ve köpek mamasını teslim etti.

Çatal, AA muhabirine, çocukları duyarlı davranışlarından dolayı kutladığını söyleyerek, "Ekiplerimiz, Bahar Nur Çamyaran ve Ece Nur Özsoy'a ulaşarak kedi mamalarımızı ve köpek mamalarımızı teslim etti. Bedenleri küçük ve yürekleri dağlar kadar büyük olan kıymetli çocuklarımızı örnek davranışlarından dolayı kutluyorum." dedi.

Bahar Nur Çamyaran ise Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın mesajlarına geri dönüş yaptığı ve mamaların kedilerine ulaştırıldığı için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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