Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu

Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu -Çocukların kavgasına ailelerde dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu Silivri'de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu.