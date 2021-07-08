Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören çocukların aileleri de kavgaya dahil oldu. Bıçakların kullanıldığı kavgada Necmi T. (41) isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi T.'yi bıçaklayan Ahmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı