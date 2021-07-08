Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören çocukların aileleri de kavgaya dahil oldu. Bıçakların kullanıldığı kavgada Necmi T. (41) isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi T.'yi bıçaklayan Ahmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılay, eylemler nedeniyle bozulan 19 ünite kanı imha etti
Kızılay, eylemler nedeniyle bozulan 19 ünite kanı imha etti
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Levent Yüksel Selin Şekerci
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 21:15:39. #1.14#

title