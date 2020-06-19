Çocukların kavgasına aileler karışınca silahlar patladı: 2 yaralı Arnavutköy'de çocuklarının kavgasına dahil olan ailelerden biri, karşısındaki baba ve oğlunu silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de çocuklarının kavgasına dahil olan ailelerden biri, karşısındaki baba ve oğlunu silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de iki ailenin çocuklarının etmiş olduğu kavga ailelere de sıçrayınca silah patladı. Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Nizam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin çocukları geçtiğimiz günlerde kavga etti. Çocuklar kavga ettikten sonra aileler de çocukların kavgasına dahil olunca sokak ortasında sözle tartışma başladı. Tartışma sırasında ailelerden biri komşularından Süleyman A. (68) ve oğlu Talip A.'yı (28) silahla bacaklarından yaraladı. Komşularına saldırdıktan sonra olay yerinden kaçan şahıslarla alakalı polis sokakta inceleme başlattı. Yaralı baba ve oğul komşularının yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinir krizi geçirdi

Olay esnasında işte olan bir vatandaş babasının ve kardeşinin saldırıya uğradığını duyunca apar topar çalıştığı iş yerinden çıkarak evlerine geldi. Kapının önünde kanları gören vatandaş olay yerinde kısa süreli sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA