Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
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Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY çocukların kavgasına aileler de karıştı.

ARNAVUTKÖY çocukların kavgasına aileler de karıştı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca kavga büyüdü. Meydan savaşının yaşandığı mahalleye, haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların güçlükle sakinleştirildiği kavgada bazı vatandaşlar yaralanırken, polis kavgaya karışanlardan bazılarını da gözaltına aldı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haber! ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI; MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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