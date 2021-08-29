Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu

Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Silivri'de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir site içerisinde oynayan çocuklar bilinmeyen bir nedenle kavgaya etmeye başladı. Aileleri çocukların kavga ettiğini görünce yanlarına gitti. Bir süre sonra aileler de kavgaya dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çocukların kavgasına aileler de karışınca tekme ve yumruklar havada uçuştu - Haberler
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