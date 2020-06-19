Çocukların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
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Çocukların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Çocukların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Arnavutköy'de çocuklarının kavgasına dahil olan ailelerden biri, karşısındaki baba ve oğlunu silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

19.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:32

Çocukların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de çocuklarının kavgasına dahil olan ailelerden biri, karşısındaki baba ve oğlunu silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de iki ailenin çocuklarının etmiş olduğu kavga ailelere de sıçrayınca silah patladı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Nizam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yan yana binalarda oturan iki ailenin çocukları geçtiğimiz günlerde kavga etti. Çocuklar kavga ettikten sonra ailelerde çocukların kavgasına dahil olunca sokak ortasında sözle tartışma başladı. Tartışma sırasında ailelerden biri komşularından Süleyman A. ve oğlu Talip A. 'e silah çıkartıp bacaklarından yaraladı. Komşularına saldırdıktan sonra olay yerinden kaçan şahıslarla alakalı polis sokakta inceleme başlattı. Yaralı baba ve oğul komşularının yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinir krizi geçirdi

Olay esnasında işte olan bir vatandaş babasının ve kardeşinin saldırıya uğradığını duyunca apar topar çalıştığı iş yerinden çıkarak evlerine geldi. Kapının önünde kanları gören vatandaş olay yerinde kısa süreli sinir krizi geçirdi.

Çocukların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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