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Çocukların kavgası hastanede bitti

Çocukların kavgası hastanede bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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