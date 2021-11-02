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Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

Kocaeli'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Aralarında 3 erkek bir kadının olduğu öfkeli şahıslar, anne ve oğlunu tekme tokat darp etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların kavga etmesinin ardından devreye aileler girdi. Seslerin üzerine sokağa çıkan Nurgül T. (42) ve oğlu Y.T. (12), Y.T., F.T., F.T. isimli 3 erkek ve bir kadın tarafından tekme tokat darp edildi. Anne ve oğul korkuyla komşularının evine sığınırken, öfkeli şahıslar ise dakikalarca evin içine girmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nurgül T. de darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kaydetti

Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin Nurgül T. ve oğlu Y.T.'yi ittirip, tekme tokat döverek başka bir evin bahçesine getirdiği, Nurgül T.'nin oğlunu korumaya çalıştığı ve korkuyla komşularının evine sığındığı görüldü. Aynı zaman görüntülerde, kavgaya başka bir kadının da dahil olduğu, Nurgül T.'yi tehdit ettiği, diğer öfkeli saldırganların ise ısrarla evin içine girmeye çalıştıkları kaydedildi. - KOCAELİ

Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

Çocukların kavgası, anne ve oğulun tekme tokat darp edilmesine sebep oldu

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